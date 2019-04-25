Национальная мясная ассоциация предложила запретить россиянам ввоз мяса и молока

Национальная мясная ассоциация выступила с предложением запретить ввоз мяса и молочной продукции из-за рубежа для личного пользования. Соответствующая инициатива была озвучена вице-премьеру Алексею Гордееву. Члены ассоциации призывают правительство усилить контроль за ввозом продуктов питания на границе.
Под обращением к вице-премьеру подписались крупнейшие производители мясной продукции в России, которые являются членами ассоциации. Алексей Гордеев перенаправил письмо ассоциации в Министерство сельского хозяйства и Россельхознадзор, которым поручили проработать такую возможность. В ведомствах сообщили, что в целом поддерживают инициативу мясной ассоциации.
По словам руководителя ассоциации Сергея Юшина, ввоз мясной продукции из-за рубежа повышает риск проникновения в Россию возбудителей опасных болезней животных. Так, за 2018 год около 18 стран отчитались перед Всемирной организацией здоровья за вспышки африканской чумы свиней. Вирус уже постепенно охватывает Китай, которые является крупнейшим в мире производителем свинины.
Примечательно то, что с этим вирусом необходимо бороться только радикальным путем, поскольку способа излечения от него не существует. При заражении скота, его владельцу приходиться полностью уничтожать свое поголовье, что причиняет большие убытки. Для людей вирус африканской чумы свиней не опасен, он погибает при попадании в организм.
Сейчас жители России могут ввозить до 5 килограмм молочной и мясной продукции для личного пользования. Причем в ФТС отмечают, что это должна быть заводская продукция в упаковке производителя.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о запрете на ввоз мяса в Россию из США. Причина кроется в стимуляторе рактопамине, который применяется американскими фермерами при выращивании животных на убой.
Читайте также:
Россия запретила ввоз мяса из Бразилии
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Военный эксперт рассказал о том, какие контрмеры будут приняты против НАТО, если корабли альянса будут нарушать правила, установленные Россией в Черном море.
Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Что имел в виду Зеленский, говоря о "мощной информационной войне" для перезагрузки Минского процесса? Какие первоочередные проблемы он должен решать? Улучшит ли он отношения с Россией? На эти и другие вопросы ответил эксперт в интервью "Правде.Ру".