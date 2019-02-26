Экс-постпреду США в ООН Никки Хейли подыскали должность в корпорации "Боинг"

Бывший постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН выдвинута в качестве кандидата в совет директоров международной авиационной компании Boeing. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-релиз корпорации.
"Для меня большая честь получить возможность внести вклад в успехи Boeing, являющейся неоспоримым лидером индустрии и великой американской компанией", - отметила Хейли.
Ранее Никки Хейли занимала должность постоянного представителя США в ООН с января 2017 по октябрь 2018 года.
Хейли известна тем, что на первом же заседании в Совбезе ООН она пригрозила России вечными санкциями, если Крым не будет возвращен Украине, а также призвала все страны осудить действия российских властей.
Экс-постпред США неоднократно обвиняла Россию в невыполнении Минских договоренностей и заявила, что "России никогда не следует доверять", перечеркнув этой необдуманной фразой всякие попытки улучшения российско-американских отношений.
Она также посчитала Иран и Россию виновниками уничтожения режимом Башара Асада населения и гражданской инфраструктуры в Алеппо, назвав это "военным преступлением".
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