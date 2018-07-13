Глава ВТБ призвал Путина "дедолларизовать" Россию

Президент банка ВТБ Андрей Костин представил президенту Владимиру Путин ряд вариантов по использованию национальной валюты в международных расчетах.

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Также Костин попросил лидера государства также следовать курсу деофшоризации и дедолларизации экономики. Что конкретно представил глава ВТБ, неизвестно, так как на открытой части встречи он деталей не раскрывал.

"Наши специалисты приготовили целый проект предложений, направленных на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчетах для того, чтобы развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций и созданию других деривативных инструментов, которые сегодня только на Западе используются", - заявил Костин.

Глава ВТБ настаивает на том, что нужно разрабатывать и развивать собственные финансовые инструменты. Такие меры будут способствовать не только более устойчивому положению финансового сектора РФ вне зависимости от внешних обстоятельств, но и помогут развить внутренний рынок, считает Костин.

Кроме того, он отметил, что россияне стали меньше интересоваться кредитами и депозитами в долларах, предпочитая национальную валюту. Это также огромный шаг на пути к дедолларизации экономики.

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