Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
История с бутылками из номера Навального - чушь начала до конца
Зачем Польша мешает "Северному Потоку - 2"
Аналитик: Россия у немцев виновата, когда нечего сказать избирателям
Трампа хотели отравить, чтобы создать образ мученика и поднять рейтинг
Аналитик: сценарий "бессрочных протестов" в Белоруссии непредсказуем
Чем Wildberries не угодил украинцам
Раскрыта личность женщины, пытавшейся отравить Трампа рицином
"ООН сталкивается с кризисом доверия’ – премьер-министр Индии
ВОЗ сообщила еженедельном рекорде заболеваемости Covid-19 в мире

Польша завалена яблоками и мечтает их стать экспортёром в Россию

Польские садовники готовы экспортировать в Россию яблоки очень высокого качества, поскольку до сих пор не оправились от российского продовольственного эмбарго.

Медведев против импортного мяса

Об этом заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.

"В СМИ много говорят о том, что мы экспортируем яблоки в более чем 100 стран. Действительно, мы продаем свои яблоки во многие страны, но объем очень мал. Если сравнить с тем, какой был объем российского рынка, и тем, что мы высылаем во много стран, то это действительно очень немного в сравнении с тем, что отправлялось в Россию", — цитирует РИА Новости пояснения Лучака.

Он уверяет, что польские фермеры с удовольствием бы снова зашли на российский рынок, препятствием является только политика. Кроме традиционного производства фруктов, Лучак говорит о такой отрасли, как полностью экологически чистые фрукты, имеющей большой потенциал.

"Если бы политические дела утихли, то мы в состоянии производить и продавать в Россию яблоки очень высокого качества", — сказал он.

Напомним, эмбарго на ввоз в Россию польских яблок был введен в 2014 году. Вот, что тогда рассказывала "Правда.Ру"

Польским яблокам закрыли дорогу в Россию

Россельхознадзор с 1 августа вводит ограничения на ввоз на территорию РФ овощей и фруктов из Польши, сообщил помощник руководителя ведомства Алексей Алексеенко.

"Мы приняли решение о введении ограничений на ввоз в РФ практически всех овощей и фруктов из Польши. Они связаны с неоднократными нарушениями сертификации и выявлением карантинных объектов", — цитирует РИА-Новости заявление чиновника.

Во вторник Алексеенко сообщал, что на текущей неделе может быть принято решение о запрете ввоза капусты из Польши — также из-за карантинных вредителей.

С 29 июля Россия запретила ввоз украинской плодоовощной продукции и рыбных консервов. Запрет был вызван выявляемыми на протяжении нескольких лет неоднократными фитосанитарными нарушениями.

Кроме того, под запрет в России попала сельскохозяйственная продукция из Молдавии, что уже вызвало массовые волнения среди молдавских фермеров, живущих за счет торговли с Россией.

Зато российские аграрии смогут, наконец, вздохнуть свободнее: ведь прежде развитие отечественного сельского хозяйства во многом тормозилось именно по причине колоссальной конкуренции с импортной продукцией.

"Введение запретов стимулирует новых инвесторов на расширение мощностей, строительство новых предприятий, так как будет снижаться конкуренция с импортом", оценила в интервью Pravda.Ru перспективы развития аграрного сектора генеральный директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.

 

Последние материалы
Чем Wildberries не угодил украинцам
Лиза Мейсон: нужно повысить возраст участия для гимнасток
Раскрыта личность женщины, пытавшейся отравить Трампа рицином
Покупатели не оценили креатив новинки Gucci и высмеяли бренд
"ООН сталкивается с кризисом доверия’ – премьер-министр Индии
ВОЗ сообщила еженедельном рекорде заболеваемости Covid-19 в мире
Спецслужбы накрыли сеть торговцев опиоидами в даркнете
Президент Ирана в ООН: США не смогут нас ни уговорить, ни запугать
Эрдоган: Палестина - это кровоточащая рана человечества
В Дагестане завершено расследование дела о хищениях в Газпроме
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая от лица ОДКБ на Генассамблее ООН, заявил, что мир "устал от разъединительных линий".

Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН
В Корее открыли "древнейшее" эффективное средство для роста волос
Красота
В Корее открыли "древнейшее" эффективное средство для роста волос
Шоу-бизнес
Наташа Королёва назвала виновника скандала с мужем
Зарубежный
Дочка Джоли передумала становиться мальчиком
Александр Шторм О чём говорил Путин в своём выступлении в ООН Александр Шторм Василий Амирджанов Замполиты научат росгвардейцев правильной идеологии Василий Амирджанов Игорь Буккер Что убивает президентов США Игорь Буккер
Комментарии
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
Старинный принцип "собака лает – караван идёт" срабатывает против России
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Любовница Тарзана хочет увести его из семьи
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
"Северный поток-2": точку ставить рано?
"Новая нефть": как власть будет забирать деньги у россиян
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
Замполиты научат росгвардейцев правильной идеологии
Новая идея: вода для Крыма в обмен на "апгрейд" Минских соглашений
Трамп не упомянул Россию во время выступления перед Генассамблеей ООН
Новая идея: вода для Крыма в обмен на "апгрейд" Минских соглашений
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Новая идея: вода для Крыма в обмен на "апгрейд" Минских соглашений
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников