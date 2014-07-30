Польша завалена яблоками и мечтает их стать экспортёром в Россию

Польские садовники готовы экспортировать в Россию яблоки очень высокого качества, поскольку до сих пор не оправились от российского продовольственного эмбарго.

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Об этом заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.

"В СМИ много говорят о том, что мы экспортируем яблоки в более чем 100 стран. Действительно, мы продаем свои яблоки во многие страны, но объем очень мал. Если сравнить с тем, какой был объем российского рынка, и тем, что мы высылаем во много стран, то это действительно очень немного в сравнении с тем, что отправлялось в Россию", — цитирует РИА Новости пояснения Лучака.

Он уверяет, что польские фермеры с удовольствием бы снова зашли на российский рынок, препятствием является только политика. Кроме традиционного производства фруктов, Лучак говорит о такой отрасли, как полностью экологически чистые фрукты, имеющей большой потенциал.

"Если бы политические дела утихли, то мы в состоянии производить и продавать в Россию яблоки очень высокого качества", — сказал он.

Напомним, эмбарго на ввоз в Россию польских яблок был введен в 2014 году. Вот, что тогда рассказывала "Правда.Ру"

Польским яблокам закрыли дорогу в Россию

Россельхознадзор с 1 августа вводит ограничения на ввоз на территорию РФ овощей и фруктов из Польши, сообщил помощник руководителя ведомства Алексей Алексеенко.

"Мы приняли решение о введении ограничений на ввоз в РФ практически всех овощей и фруктов из Польши. Они связаны с неоднократными нарушениями сертификации и выявлением карантинных объектов", — цитирует РИА-Новости заявление чиновника.

Во вторник Алексеенко сообщал, что на текущей неделе может быть принято решение о запрете ввоза капусты из Польши — также из-за карантинных вредителей.

С 29 июля Россия запретила ввоз украинской плодоовощной продукции и рыбных консервов. Запрет был вызван выявляемыми на протяжении нескольких лет неоднократными фитосанитарными нарушениями.

Кроме того, под запрет в России попала сельскохозяйственная продукция из Молдавии, что уже вызвало массовые волнения среди молдавских фермеров, живущих за счет торговли с Россией.

Зато российские аграрии смогут, наконец, вздохнуть свободнее: ведь прежде развитие отечественного сельского хозяйства во многом тормозилось именно по причине колоссальной конкуренции с импортной продукцией.