Соцслужбы опровергают возврат пенсионером "подачки" Медведеву

Ветеран труда не обращался к социальным службам с просьбой перечислить свою жалкую надбавку к пенсии председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву.

Ранее "Правда.Ру" писала об этом инциденте. Так, ветеран труда якобы оскорбился надбавке к пенсии в размере 683 рублей и решил отправить ее в Москву, Дмитрию Медведеву. Председателю правительства Российской Федерации, заявил житель Магаданской области, она нужнее — будет на что воевать с российскими пенсионерами.

Информацию об этом, что неудивительно, отечественные средства массовой информации растиражировали. Сегодня же оказалось, что пенсионер за ничем подобным в социальные службы Магадана не обращался. Тамошние социальные работники заявили, что мужчина действительно приезжал к ним, но якобы хотел лишь уведомить их об изменении адреса своего постоянного проживания — он решил перебраться из Магаданской области в сам Магадан.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские социологи провели любопытное исследование. Так, отечественные специалисты решили выяснить, что жители страны считают признаком приближающейся старости. Примечательно, что большинство россиян считают главным признаком приближающейся старости серьезные проблемы со здоровьем.

Фото: flickr. com/ Bug In Box

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