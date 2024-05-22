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Владимир Путин поручил разработать программы развития для 10 регионов

0:38
Россия

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития для десяти регионов на период с 2025 по 2030 год. Также было указано, что на развитие этих регионов необходимо выделять не менее 10 миллиардов рублей ежегодно.

Владимир Путин поручил разработать программы развития для 10 регионов
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ранее в Послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил снять до 70% всей региональной задолженности в федеральный бюджет и направить средства для решения проблем инфраструктуры и возведение социально значимых объектов. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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