Владимир Путин поручил разработать программы развития для 10 регионов

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Президент Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития для десяти регионов на период с 2025 по 2030 год. Также было указано, что на развитие этих регионов необходимо выделять не менее 10 миллиардов рублей ежегодно.

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Ранее в Послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил снять до 70% всей региональной задолженности в федеральный бюджет и направить средства для решения проблем инфраструктуры и возведение социально значимых объектов.