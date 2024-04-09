"Превентивная эвакуация". В Кургане из-за угрозы затопления вывозят экспонаты из музеев

Из музеев в Кургане эвакуируют ценности из-за угрозы паводка

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Из-за угрозы паводка из музеев в Кургане вывозят ценности в рамках превентивной эвакуации. Об этом региональное областное музейное объединение сообщило в соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр В. Соломин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"В связи со сложившейся ситуацией с паводком в регионе и введенным режимом ЧС Дом-музей декабристов, Дом-музей В.К. Кюхельбекера и Музей истории города временно прекращают работу. Остальные музеи работают в ограниченном режиме. Проводится превентивная эвакуация музейных ценностей", – говорится в сообщении.

В Курганской области с 5 апреля действует режим повышенной готовности. По данным регионального главка МЧС, под угрозой возможного подтопления находятся 62 населенных пункта, всего в зону чрезвычайной ситуации могут попасть 18 718 человек.

Ранее в Оренбурге прозвучала сирена с призывом к немедленной эвакуации из зоны возможного подтопления.