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В Оренбурге прозвучала сирена, граждан в зоне возможного подтопления призвали немедленно эвакуироваться

В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации

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Происшествия

В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к гражданам немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления. Об этом мэрия города сообщила в своём Telegram-канале.

В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации
Фото: PublicDomainPictures.net by Axel Kuhlmann is licensed under CC0

В сообщении говорится, что уровень воды в реке Урал приближается к критической отметке, в Оренбурге действует режим ЧС.

По данным городских властей, риск затопления грозит дачным массивам, находящимся в поймах Урала и Сакмары.

В результате экстремального паводка территории Оренбургской области был нанесён серьезный ущерб. При этом глава ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков сообщил, что регион был предупреждён об угрозе аномального паводка. По его мнению, подобное развитие ситуации произошло в том числе из-за мер, предпринятых местными и региональными властями.

Ранее страховщики выразили готовность компенсировать ущерб пострадавшим от паводка в Оренбуржье в упрощённом порядке.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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