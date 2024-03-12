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Новая инициатива ЛДПР перекроет "лёгкие ходы" к виду на жительство

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В соответствии с Конституцией РФ, Россия постоянно подтверждает свой статус многонационального и многоконфессионального государства.

Новая инициатива ЛДПР перекроет "лёгкие ходы" к виду на жительство
Фото: commons.wikimedia.org by Miran Hladnik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это подтверждается не только высказываниями президента страны и дипломатическими инициативами, но и изменениями в миграционном законодательстве. В 2023 году была внесена значительная гуманитарная поправка, согласно которой Владимир Путин изменил процедуры депортации мигрантов: в некоторых случаях их высылку можно заменить штрафом.

Однако такой подход, хотя и гуманный и демократичный, иногда приносит вред, открывая двери и руки для приезжающих, что может отразиться на безопасности страны. Статистика преступлений, совершаемых мигрантами, к сожалению, растет: глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отмечал увеличение тяжких преступлений на 32% за первое полугодие прошлого года, а МВД РФ сообщало о 6,5% росте всех преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Тем не менее Россия всегда помнит, что после распада СССР многие жители стран СНГ по-прежнему стремятся жить и работать здесь. Согласно данным Главного управления по вопросам миграции МВД, в первом полугодии 2023 года на миграционный учет были зарегистрированы 1,6 миллиона граждан Узбекистана, 960 тысяч граждан Таджикистана и 400 тысяч граждан Кыргызстана.

С учетом прогнозов правительства РФ, до 2030 года стране потребуется дополнительно 2 миллиона рабочих. Россия всегда готова принять и интегрировать всех, кто готов работать, обучаться и принимать гражданство.

— …Должен быть государственный подход. Нужен организованный набор рабочей силы: чтобы фирма, которая приглашает, оформляла бы документы, чтобы было больше курсов для изучения русского языка, — говорил в свое время Владимир Жириновский.

Речь не о мигрантофобии. По словам президента Владимира Путина, в России проживает около 10 миллионов мигрантов, что составляет значительную часть населения (каждый пятнадцатый человек!). Однако, в ЛДПР отмечают необходимость строгого контроля и адекватного регулирования рынка труда для данной категории граждан.

Преемник Жириновского Леонид Слуцкий, продолжая государственную линию и линию либерал-демократов, как дипломат, давно исследующий тонкий вопрос международных отношений, предложил сделать акцент на национальной политике страны и ввести новационные, но демократические меры по ужесточению миграционных норм.

Например, можно пересмотреть процедуру упрощенного приобретения гражданства, предоставляя иностранцам возможность получения паспорта после заключения контракта о службе в Вооруженных Силах РФ и службы в них более двух лет. Также иностранцам может быть предложено прожить в России два года до получения вид на жительство, а затем, уже обладая этим документом, провести еще восемь лет.

Таким образом, общий срок пребывания в стране увеличивается до 10 лет, после чего возможно подать на гражданство.

— Предлагаемые нами меры закроют лазейки, позволяющие легко получать документы и пользоваться всеми льготами гражданина нашей страны. Если человек действительно хочет стать гражданином нашей страны, он должен вложиться экономически. Отработать десять лет или отслужить в армии по контракту. А случилась любовь, появились дети — воспитывай, расти и только через три года брака претендуй на гражданство, — заявил Леонид Слуцкий.

ЛДПР всегда поддерживала инициативы по ужесточению миграционной политики, и последний законопроект нацелен на более строгий отбор кандидатов на получение гражданства и вид на жительство в России.

Россия для всех, кто считает себя русскими в самом широком смысле этого значения. И это большая честь и привилегия, — говорит автор инициативы Слуцкий. И с этим сложно не согласиться.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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