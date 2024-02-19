Медведев прилетел в Чечню, где встретится с участниками СВО и главами регионов СКФО

Медведев встретится с участниками СВО в ходе визита в Чечню

1:12 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Грозный

Сегодня с рабочим визитом в Чечню прилетел зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Как заявил РИА "Новости" представитель республиканского правительства Ахмед Дудаев, у Медведева в ходе поездки запланирована насыщенная программа.

В эти минуты бывший президент России посещает Российский университет спецназа. Там Медведев пообщается с участниками спецоперации на Украине.

Также политику предстоит встреча с чеченскими командирами, посещение военного комиссариата республики, а затем — переговоры с главами регионов СКФО.

Ранее 19 февраля о визите Медведева в Чечню проинформировал глава республики Рамзан Кадыров. В своём телеграм-канале он опубликовал видео встречи с зампредом СБ РФ в грозненском аэропорту. На кадрах чиновники приветствуют друг друга и обмениваются репликами.

Напомним, на прошлой неделе Дмитрий Медведев заявил, что американская власть начала "охоту" на миллиардера Илона Маска. По словам Медведева, граждане США ещё не осознают, насколько мощной может быть государственная цензура Вашингтона. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".