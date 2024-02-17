Дмитрий Медведев предупредил Илона Маска о преследователях

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, ответил на пост американского бизнесмена Илона Маска в соцсети X*, передаёт РИА Новости. Ранее глава SpaceX заявил, что граждане Соединённых Штатов не осознают всей мощи государственной цензуры в стране.
"Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?" — задался вопросом Маск.
"Они только начали свою охоту, Илон", — ответил российский политик.
10 февраля предприниматель-вольнодумец во второй раз опубликовал на своей странице в соцсети X* интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. В посте он предложил подписчикам посмотреть это видео на большом экране.
* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.
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