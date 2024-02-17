Дмитрий Медведев предупредил Илона Маска о преследователях

Зампред Совбеза РФ Медведев: охота госцензуры США на Маска только началась

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, ответил на пост американского бизнесмена Илона Маска в соцсети X*, передаёт РИА Новости. Ранее глава SpaceX заявил, что граждане Соединённых Штатов не осознают всей мощи государственной цензуры в стране.

Фото: government.ru by Dmitry Astakhov is licensed under Attribution 4.0

"Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?" — задался вопросом Маск. "Они только начали свою охоту, Илон", — ответил российский политик.

10 февраля предприниматель-вольнодумец во второй раз опубликовал на своей странице в соцсети X* интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. В посте он предложил подписчикам посмотреть это видео на большом экране.

* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.