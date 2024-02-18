В интервью Павлу Зарубину Путин обосновал необходимость подробного экскурса в российскую историю в интервью для американцев

Путин объяснил необходимость длительного исторического экскурса в интервью Карлсону

2:20 Your browser does not support the audio element. Россия

Длительный исторический экскурс в российскую историю, данный в интервью Владимиром Путиным независимому журналисту из США Такеру Карлсону, вызвал удивление у западной аудитории. Американские и европейские комментаторы были поражены "энциклопедическими познаниями" Путина.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Владимир Путин коротко рассказал историю становления Киевской Руси согласно норманнской теории и указал основополагающие даты: 862 год как дату призвания варягов и начало правления Рюрика в Новгороде, 882 год- время объединения Руси и установление столицы в Киеве, 988 год-Крещение Руси. Далее он отметил, что в ходе исторического процесса и монголо-татарского нашествия единство Руси было утрачено и часть земель Руси оказалась под контролем Польши, которые проводили жесткую политику полонизации. Это привело к патриотическим выступлениям в XVII веке. Лидер повстанцев Богдан Хмельницкий неоднократно обращался к российскому царю с просьбой принять в подданство жителей Малороссии. Путин подарил Карлсону папку с копиями посланий Хмельницкого в Москву.

Касательно событий Новейшей истории Владимир Путин подчеркнул, что такие факторы как незаконный переворот на Майдане и дальнейшая незаконная вооружённая агрессия на Донбассе против мирных жителей, а также многолетнее стремление НАТО к расширению, саботаж Минских договорённостей не оставили России иного варианта кроме силового для прекращения геноцида русскоязычного населения на Донбассе и защиты национальных интересов РФ.

Павел Зарубин, бравший интервью у президента 13 февраля, спросил, какова была мотивация для такого пространного пролога.

Путин согласился с тем, что для американских слушателей столь подробный, хотя и не профессиональный, экскурс в историю, был сложен для понимания. Но в то же время он был необходим для понимания логики российского политического курса.

Также Путин подчеркнул, что вопрос победы на Украине-это "вопрос жизни и смерти" для России.

Полную версию интервью Путина Карлсону можно посмотреть на сайте Кремля. Интервью Павлу Зарубину можно будет увидеть на канале "Россия-1" после 22.30 в программе "Москва. Кремль. Путин".