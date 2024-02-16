В России планируют отменить НДФЛ для малообеспеченных граждан

Депутаты планируют отменить НДФЛ на доходы, не превышающие 30 тысяч рублей. Данная инициатива ЛДПР позволит освободить малообеспеченных граждан от тяжёлого бремени, а сэкономленные деньги можно будет потратить на что-то другое.
Согласно статистике Росстата, средняя зарплата во многих российских регионах колеблется на отметке 30-40 тысяч рублей, при этом более 23 млн человек зарабатывают менее 27 тысяч рублей в месяц. Если учесть выросшие цены в магазинах и оплату ЖКХ, то, мягко говоря, люди уже не живут, а выживают.
Еще в 2018 году во время дебатов основатель ЛДПР Владимир Жириновский предлагал отменить налоги для малообеспеченных и ввести особый налог для сверхбогатых. В продолжение идеи своего Основателя осенью 2023 года его соратники во главе с Леонидом Слуцким разработали один из самых гуманных в стране законопроектов — внести поправки в Налоговый кодекс и снять обременительный НДФЛ с тех, кто имеет доход ниже 30 тысяч рублей.
Но Комиссия правительства России по законопроектной деятельности сочла проект закона недоработанным. В отзыве правительства было указано, что воспользоваться льготой смогут не только малоимущие, а значит, он (закон) "нуждается в существенной доработке".
Весенняя сессия 2024 года для фракции ЛДПР началась с внесения на рассмотрение Правительства вновь этого законопроекта.
"Мы видим, с какой скоростью растут цены в магазинах, тарифы ЖКХ, как дорожают лекарства, — подчеркивает председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. — К нам в партию поступают тысячи обращений на эту тему. Я лично постоянно слышу об этом на встречах. Достаточно простого расчета, чтобы понять, что при зарплате в 30 тысяч рублей в месяц человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остается без копейки, живет от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13 процентов из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно. Освободив россиян с зарплатой ниже 30 тысяч рублей в месяц от уплаты налога, мы, действительно, облегчим их положение. В некоторых случаях это может быть весьма существенно для семейного бюджета".
15 февраля доработанный законопроект, который инициирует освобождение от уплаты НДФЛ граждан, если их заработная плата не превышает 30 тысяч рублей в месяц, при условии, что сумма всех их доходов в год составляет не более 360 000 рублей, - направлен в Правительство Российской Федерации.
Если документ примут, то россияне смогут хоть немного пополнить семейный бюджет. Тем самым значительно снизится уровень бедности в регионах в соответствии с концепцией президентской программы. К слову, эта программа должна быть реализована до 2030 года. В законопроекте ЛДПР также есть пункт, позволяющий воспользоваться льготой не только незащищенным слоям населения.
На текущий момент ставка налога на доходы ФЛ — 13%, если годовой доход превышает 5 млн рублей, то 15%.
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