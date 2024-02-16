В России планируют отменить НДФЛ для малообеспеченных граждан

3:16 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье Пермь

Депутаты планируют отменить НДФЛ на доходы, не превышающие 30 тысяч рублей. Данная инициатива ЛДПР позволит освободить малообеспеченных граждан от тяжёлого бремени, а сэкономленные деньги можно будет потратить на что-то другое.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Согласно статистике Росстата, средняя зарплата во многих российских регионах колеблется на отметке 30-40 тысяч рублей, при этом более 23 млн человек зарабатывают менее 27 тысяч рублей в месяц. Если учесть выросшие цены в магазинах и оплату ЖКХ, то, мягко говоря, люди уже не живут, а выживают.

Еще в 2018 году во время дебатов основатель ЛДПР Владимир Жириновский предлагал отменить налоги для малообеспеченных и ввести особый налог для сверхбогатых. В продолжение идеи своего Основателя осенью 2023 года его соратники во главе с Леонидом Слуцким разработали один из самых гуманных в стране законопроектов — внести поправки в Налоговый кодекс и снять обременительный НДФЛ с тех, кто имеет доход ниже 30 тысяч рублей.

Но Комиссия правительства России по законопроектной деятельности сочла проект закона недоработанным. В отзыве правительства было указано, что воспользоваться льготой смогут не только малоимущие, а значит, он (закон) "нуждается в существенной доработке".

Весенняя сессия 2024 года для фракции ЛДПР началась с внесения на рассмотрение Правительства вновь этого законопроекта.

"Мы видим, с какой скоростью растут цены в магазинах, тарифы ЖКХ, как дорожают лекарства, — подчеркивает председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. — К нам в партию поступают тысячи обращений на эту тему. Я лично постоянно слышу об этом на встречах. Достаточно простого расчета, чтобы понять, что при зарплате в 30 тысяч рублей в месяц человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остается без копейки, живет от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13 процентов из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно. Освободив россиян с зарплатой ниже 30 тысяч рублей в месяц от уплаты налога, мы, действительно, облегчим их положение. В некоторых случаях это может быть весьма существенно для семейного бюджета".

15 февраля доработанный законопроект, который инициирует освобождение от уплаты НДФЛ граждан, если их заработная плата не превышает 30 тысяч рублей в месяц, при условии, что сумма всех их доходов в год составляет не более 360 000 рублей, - направлен в Правительство Российской Федерации.

Если документ примут, то россияне смогут хоть немного пополнить семейный бюджет. Тем самым значительно снизится уровень бедности в регионах в соответствии с концепцией президентской программы. К слову, эта программа должна быть реализована до 2030 года. В законопроекте ЛДПР также есть пункт, позволяющий воспользоваться льготой не только незащищенным слоям населения.

На текущий момент ставка налога на доходы ФЛ — 13%, если годовой доход превышает 5 млн рублей, то 15%.