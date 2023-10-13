Беглого актёра Анатолия Белого требуют признать иноагентом и наказать за дискредитацию ВС РФ

1:12 Your browser does not support the audio element. Россия

Общественники России обратились в Генеральную прокуратуру с возмущением, которое вызвали регулярные оскорбления актёра Анатолия Белого в адрес Российской Федерации.

Фото: https://t.me/ostorozhno_moskva/7540

После начала специальной военной операции Белый уволился из Малого художественного театра имени Чехова и сбежал в Израиль вместе с семьёй. Там он постоянно дает интервью русофобам, в которых поливает грязью руководство России, её жителей и армию страны.

Инициативная группа общественников требует наказать актёра за дискредитацию ВС РФ и включить Белого в список иностранных агентов.

Помимо этого, после побега из России актёр стал негативно отзываться о своих коллегах, стал "вставлять палки в колёса" — с помощью петиции добился отменным гастроли "Ленкома" в Израиле, за что коллеги из России называли его "нечеловеком".

Беглый актёр повторил судьбу "Ленкома". В Праге и Париже была отменена его спектакля из-за низкого спроса на билеты. Также недавно Белый сказал, что спокойно отнесётся к тому факту, если его дети пойдут служить в армию Израиля.