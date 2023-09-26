Аэропорт Ставрополя прекратил работу на полдня

1:13 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ставрополь

Рейсы, запланированные для отправления из аэропорта Ставрополя 25 сентября, были перенесены в аэропорт Минеральные Воды. Аэропорт Ставрополя был закрыт по крайней мере до 15:00 мск, и причины приостановки его работы не были оглашены. Все рейсы, запланированные на первую половину дня, были отменены, как сообщила одна из пассажиров.

Фото: Openverse

"На 12:45 мск был рейс из Ставрополя в Санкт-Петербург. Его отменили. Нас сейчас прямо отсюда повезут в аэропорт Минвод. Но пока мы не можем получить багаж", — рассказала пассажирка.

Предположительно, временное закрытие аэропорта связано с ложным сообщением о минировании, сообщает newstracker.ru.

Тем не менее, онлайн-табло аэропорта Ставрополя не содержит информации о задержках или отменах рейсов. Все полеты продолжаются согласно расписанию, и, по сообщениям, регистрация на рейс в Санкт-Петербург уже началась.

Ранее мы писали, что 25 сентября прекратил и затем снова возобновил работу аэропорт "Домодедово".

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