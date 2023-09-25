Домодедово снова принимает и отправляет рейсы после временных ограничений на воздушное движение, согласно данным онлайн-табло московского аэропорта.
Ранее было задержано более десяти рейсов, и еще семь самолетов были перенаправлены в другие аэропорты.
Ранее сообщалось, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово был объявлен план "Ковер". Этот план активируется при обнаружении неопознанных летающих объектов или нарушителей воздушных границ. Его введение подразумевает закрытие воздушного пространства для всех самолетов, кроме военных и спасательных.
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