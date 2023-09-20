В Оренбурге стоматологи занесли инфекцию своему пациенту

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В Оренбурге житель, которому в стоматологической клинике были установлены зубные имплантаты, позже пострадал от занесенной инфекции, что привело к необходимости удаления имплантатов, о чем стало известно в ходе разбирательства в Ленинском районном суде.

Фото: Openverse

По данным пресс-службы суда, с 2019 по 2020 год физическое лицо получало платные медицинские услуги в стоматологической клинике, которые включали установку зубных имплантатов.

Однако через несколько месяцев после лечения зубов пациент начал испытывать дискомфорт и неприятные ощущения. Последующее расследование показало, что вместе с имплантатами человек подхватил инфекцию, приведшую к воспалению.

Первоначально пациент обратился к ответчику с досудебной претензией. С согласия пациента клиника удалила имплантаты и вернула деньги. Полагая, что он имеет право на компенсацию за эмоциональный стресс, истец впоследствии подал иск в суд.

Экспертиза установила, что жителю Оренбурга была оказана некачественная медицинская помощь в стоматологической клинике, что потребовало удаления имплантатов.

Следовательно, суд обязал клинику выплатить компенсацию в размере 100 000 рублей, наложил штраф в размере 50 000 рублей и потребовал дополнительной выплаты в размере 35 000 рублей для покрытия судебных расходов, сообщает 56orb. ru.

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Стоматологический осмотр пациента