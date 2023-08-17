На Дону 100 школ подключат к АПК "Безопасный город"

2:34 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ростов-на-Дону

Более 100 школ Ростова-на-Дону с нового учебного года будут находиться под защитой интеллектуальной системы видеонаблюдения после подключения камер в аппаратно-программном комплексе (АПК) "Безопасный город".

Фото: Фото правительства Ростовской области

Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков, в региональную систему интегрируют ещё 414 камер 101 учебного заведения города. Для реализации задуманного в школах модернизировали оборудование и построили каналы связи.

"Для передачи изображения используется выделенный защищенный канал связи. Школьная инфраструктура полностью построена на отечественном оборудовании. Камеры расположены на всех входах и выходах из здания, включая запасные, основная цель — в объектив должны попадать все посетители учебного заведения", — отметил Сергей Бодряков.

Информация с камер хранится на серверах информационной системы безопасности в течение месяца, если возникнет необходимость, то диспетчеры могут подключить на камеру в школе аналитический модуль для повышения эффективности систем видеонаблюдения и усиления мер безопасности.

На данный момент в системе предусмотрено шесть видов видеоаналитики:

неадекватное поведение;

скопление людей;

предмет, оставленный без присмотра;

вход в запрещенную зону;

распознавание государственных регистрационных номеров;

обнаружение возгорания и дыма.

Также в будущем планируется подключение распознавания лиц.

Сигнал с камер видеонаблюдения поступает на 17 рабочих мест полиции и Росгвардии, что позволяет оперативникам мгновенно реагировать на происходящее.

Напомним, что работы по интеграции в АПК "Безопасный город" систем видеонаблюдения, расположенных на территориях социально-значимых объектов и в местах массового скопления людей, ведутся с 2021 года по поручению донского губернатора Василия Голубева.

"На сегодняшний день единая региональная платформа видеонаблюдения насчитывает 4348 камер, 1173 из которых принадлежат социальным учреждениям региона. Это хороший результат, однако впереди еще очень много задач: в ближайшие три года количество интегрированных систем видеонаблюдения социальных объектов должно увеличиваться на 10-15% ежегодно", — подчеркнул замглавы региона.

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