На Запорожской АЭС разогрели реактор блока №6 до режима "горячего останова"

0:43 Your browser does not support the audio element. Россия

Специалисты Запорожской АЭС приняли решение разогреть реактор шестого блока атомной станции и перевести его в режим "горячего останова".

Фото: Авторство: Ralf1969. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7343361

"Сегодня в 01:14 блок № 6 Запорожской АЭС разогрет до номинальных параметров, реакторная установка находится в состоянии "горячий останов", — сообщается в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

В таком состоянии реакторный блок сможет производить горячий пар, который требуется станции для собственных нужд.

Ранее власти Энергодара сообщили, что киевский режим не прекращает попыток организовать террористический акт как в самом городе, так и на территории атомной энергостанции.

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