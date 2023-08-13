Специалисты Запорожской АЭС приняли решение разогреть реактор шестого блока атомной станции и перевести его в режим "горячего останова".
"Сегодня в 01:14 блок № 6 Запорожской АЭС разогрет до номинальных параметров, реакторная установка находится в состоянии "горячий останов", — сообщается в официальном Telegram-канале ЗАЭС.
В таком состоянии реакторный блок сможет производить горячий пар, который требуется станции для собственных нужд.
Ранее власти Энергодара сообщили, что киевский режим не прекращает попыток организовать террористический акт как в самом городе, так и на территории атомной энергостанции.
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