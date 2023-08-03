Дачный сезон весна-лето переполнен различными происшествиями, после которых дачники не то, что лишаются своего огорода: может дойти и до потери целого участка. Исследования Страхового Дома ВСК назвали причины ЧП и сформировали список регионов, жители которых чаще обращались за страховкой. Газета.Ru ознакомилась с результатами.
Из всех обращений только 12% ушло на жалобы о повреждении бань и хозяйственных пристроек.
Из них 7% — это возникшие проблемы с инженерными системами.
Что касается самих регионов, где прослеживается большее количество непредвиденных ситуаций, то почетное первое место заняла Курганская область: в этом регионе зафиксировано 12,5% происшествий. Серебро занимает Москва и МО с показателем в 12%. Бронза отлетает Удмуртии и её 7%.
После тройки лидеров идёт Тюменская область (5%);Санкт-Петербург и ЛО и Новосибирская область (по 3%).
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