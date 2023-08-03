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Исследования Страхового Дома ВСК вывели самые опасные для дачников регионы в нынешнем сезоне

1:31
Россия

Дачный сезон весна-лето переполнен различными происшествиями, после которых дачники не то, что лишаются своего огорода: может дойти и до потери целого участка. Исследования Страхового Дома ВСК назвали причины ЧП и сформировали список регионов, жители которых чаще обращались за страховкой. Газета.Ru ознакомилась с результатами.

Исследования Страхового Дома ВСК вывели самые опасные для дачников регионы в нынешнем сезоне
Фото: ysia.ru
  • Пожары — 38% обращений. Средняя выплата составляет 395 тыс. рублей.

Из всех обращений только 12% ушло на жалобы о повреждении бань и хозяйственных пристроек.

  • Затопления — 37% обращений. Средняя выплата составляет 60,5 тыс. рублей.

Из них 7% — это возникшие проблемы с инженерными системами.

  • Стихийные бедствия — 11% обращений. Средняя выплата составляет 56 тыс. рублей.

Что касается самих регионов, где прослеживается большее количество непредвиденных ситуаций, то почетное первое место заняла Курганская область: в этом регионе зафиксировано 12,5% происшествий. Серебро занимает Москва и МО с показателем в 12%. Бронза отлетает Удмуртии и её 7%.

После тройки лидеров идёт Тюменская область (5%);Санкт-Петербург и ЛО и Новосибирская область (по 3%).

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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