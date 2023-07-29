Глава правительства РФ Мишустин подписал запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря

0:50 Your browser does not support the audio element. Россия

Российским компаниям запрещено вывозить из страны рис и рисовую крупу, ограничения на экспорт накладываются до 31 декабря 2023 года.

Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Соответствующее постановление за подписью председателя правительства Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале Кремля.

"Запрет не будет распространяться на поставки этой продукции в государства-члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию", — гласит документ.

Как поясняется в постановлении, мера должна поддержать стабильность на внутреннем рынке России.

Ранее татарстанские СМИ подсчитали, что чиновники и бюджетники Казани заработали за 2023 год больше 14,9 миллиарда рублей.

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