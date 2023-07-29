Российским компаниям запрещено вывозить из страны рис и рисовую крупу, ограничения на экспорт накладываются до 31 декабря 2023 года.
Соответствующее постановление за подписью председателя правительства Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале Кремля.
"Запрет не будет распространяться на поставки этой продукции в государства-члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию", — гласит документ.
Как поясняется в постановлении, мера должна поддержать стабильность на внутреннем рынке России.
Ранее татарстанские СМИ подсчитали, что чиновники и бюджетники Казани заработали за 2023 год больше 14,9 миллиарда рублей.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.