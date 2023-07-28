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Чиновники и бюджетники в Казани заработали за полгода больше 14,9 миллиарда рублей

0:58
Россия

Финансовое управление исполкома Казани опубликовало сборник документов с данными о численности и заработках сотрудников муниципалитета и бюджетных учреждений.

Чиновники и бюджетники в Казани заработали за полгода больше 14,9 миллиарда рублей
Фото: Вадим Савицкий

За первые шесть месяцев 2023 года муниципальные служащие столицы Татарстана, которых насчитывается 1681 человек, в качестве заработной платы получили 834,3 миллиона рублей.

Доход 37644 сотрудников различных бюджетных учреждений Казани и вовсе исчисляется миллиардами.

"С начала года им выплатили в качестве зарплаты 14,1 миллиарда рублей", — сообщает inkazan.ru.

Авторы материала отмечают, что за второе полугодие цифры окажутся выше, так как некоторые категории работников бюджетной сферы смогут получать повышенную зарплату.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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