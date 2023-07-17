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Офицеры России: в Крыму нацисты ударили подло в спину

2:11
Россия

Сегодня ночью нацистский украинский режим совершил очередной террористический акт: ударил подло в спину по гражданскому объекту – по Крымскому мосту, который соединяет Крым с материковой Россией. Погибли ни в чем неповинные гражданские люди – жители Белгородской области.

Офицеры России: в Крыму нацисты ударили подло в спину
Фото: Telegram-канал Shot t.me/s/shot_shot

Тобой этом сообщил  член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов.

В связи с этим Владимир Путин сегодня собирает срочно Совет Безопасности, экстренное заседание. Надеюсь, будут предприняты конкретные шаги по актам возмездия, про которые некоторое время назад заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев говорил, что наступит судный день. Поэтому будем ждать ответной реакции от Вооруженных сил России и от руководства нашей страны. Такое не должно остаться безнаказанным.

Конечно, необходимо провести и тщательное расследование. Уголовное дело по статье «Террористический акт» уже возбуждено соответствующими органами. Необходимо также, конечно, провести, дать оценку действиям подразделениям Росгвардии, осуществляющим охрану морского района Крымского моста. Лично знаю ребят, офицеров, которые там проходят службу. Знаю, что достойно несут службу, оснащены всем необходимым. Но, как мы видим, развитие техники идет вперед, украинским националистам все-таки удалось обойти наши средства защиты, в том числе электронные, нашу технику.

Значит, надо делать выводы и развиваться в этом направлении – в развитии обеспечения безопасности Крымского моста и других важных стратегических объектов.

Хаять керченскую бригаду Росгвардии ни в коем случае нельзя, которая осуществляет охрану Крымского моста. На самом деле, там и офицеры, и сержанты, и рядовые на износ работают. И в специальной военной операции ребята участвуют. Так что на всех фронтах действуют. Просто в этот раз нам не повезло.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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