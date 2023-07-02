Специалисты Мариуполя восстановили работу мобильной связи и интернета

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Ранее нарушенные в Мариуполе мобильная связь и интернет в результате повреждений на волоконно-оптических линиях смогли восстановить местные специалисты города.

Как сообщает оператор "Феникс", у жителей вновь появилась возможность пользоваться мобильным интернетом и голосовыми вызовами.

"По результатам аварийно-восстановительных работ в Мариуполе восстановлены сервисы подвижной радиотелефонной связи ГУП ДНР "РОС".

Ранее мэр Мариуполя Олег Моргун официально заявил, что город будет полностью восстановлен по истечению трех лет.

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