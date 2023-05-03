Блогер Митрошина: вчера я полностью погасила основную сумму долга

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Российский блогер Александра Митрошина заявила, что она погасила основную часть долга в 120 миллионов рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о неуплате налогов.

Фото: Telegram

Блогер Александра Митрошина стала одной из первых звёзд интернета в России, высокими доходами которых заинтересовались налоговые органы. Она сообщила, что уже погасила основную часть долга в 120 миллионов рублей. Митрошина также частично признала вину и перед налоговой инспекцией.

"Я платила налоги на протяжении всей моей деятельности, — заявила блогер. — Да, я ошиблась. С 2020 года я не уделила должного внимания сфере бухгалтерии и налогов. Я относилась к этому безответственно. Некоторые налоги были не уплачены. 20 апреля 2022 года в отношении моего ИП началась налоговая проверка. Практически сразу после возбуждения уголовного дела, я оплатила большую часть основного долга по налогам".

Впрочем, Митрошина выразила несогласие с суммой вменяемой ей задолженности. Она заявила, что её адвокаты сейчас оспаривают данное решение налогового органа.

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