BAZA: в налоговой службе создали "блогерский" спецотдел и предупредили о новых уголовных делах

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российские журналисты заявили, что, скорее всего, скоро появятся новые уголовные дела в отношении блогеров, которые, предположительно, уклоняются от уплаты налогов. Правоохранители уже обвинили в этом создательницу "марафона желаний" Елену Блиновскую, активистку Александру Митрошину, телеведущую Валерию Чекалину.

По данным Telegram-канала BAZA, в налоговой службе недавно появился спецотдел для контроля над обеспеченными россиянами, которые получают доход благодаря социальным сетям. Члены группы должны проверить зарабатывающих свыше 50 миллионов рублей в год блогеров, отметили журналисты.

Как заявил их источник, "налоги не платил никто". По этой причине число уголовных дел против блогеров может увеличиться, предупредили в Telegram-канале.

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