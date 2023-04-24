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Движение морского транспорта в Севастопольской бухте возобновлено

0:39
Россия

Ранее прерванное движение морского транспорта в Севастопольской бухте из-за нападения беспилотников ВСУ вновь продолжает работу в штатном режиме. Такой информацией поделилось ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".

Движение морского транспорта в Севастопольской бухте возобновлено

Перед этим от главы Севастополя Михаила Развозжаева стало известно, что Черноморский флот отразил удару БПЛА: один дрон уничтожили пушки ВМФ РФ, другой взорвался самостоятельно. 

Стоит напомнить, что по причине атаки БПЛА было принято решение на время "заморозить" движение морского транспорта. 

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Автор Ольга Лазарева
Ольга Лазарева — выпускающий редактор Правды.Ру *
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