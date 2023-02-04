Вместо уборки снега в выходным Петербург засыпали солью

В Санкт-Петербург вернулись снегопады, покрыв город толстым слоем снега. Наслаждаться настоящими "зимними" выходными петербуржцам мешает неубранный снег, размокший от реагентов и мешающий передвижению.

Несмотря на большое количество снега, к полудню дорожные службы Санкт-Петербурга вывели на улицы города всего 600 машин. Ранее техники было еще меньше — в 9 утра дороги расчищали лишь 300 машин, в 10 — около 500. Таковы данные интерактивной карты на сайте правительства Петербурга.

В предыдущий год город расчищали по 1000 единиц техники ежедневно, однако это не уберегло Петербург от снежного коллапса. По подсчетам специалистов, для качественной уборки городских территорий необходимо около 2500 снегоуборочных машин.

Отметим также, что к выходным дороги и тротуары Петербурга активно обработали солью, что привело к таянию снега, несмотря на температуру воздуха ниже нуля. В итоге асфальт покрыт снежным месивом, которое делает передвижение неудобным, особенно для родителей с колясками и маломобильных граждан. Кроме того, обувь горожан покрывается соляными разводами, безвозвратно портящими кожу. Трудно приходится также владельцам домашних животных, лапы которых страдают от реагентов.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что на улицах города используются только реагенты высшего качества. Такое заявление градоначальник сделал на прямой линии 28 января в ответ на жалобы горожан на испорченную обувь и болезни домашних питомцев. При этом губернатор не ответил на вопрос, почему обработка солью не соответствует ни нормативам, ни здравому смыслу. Так, в отсутствие скользкости соли было столько, что на тротуарах оставались целые кучи этого минерала, а когда в город пришел гололед, обработка резко прекращалась.