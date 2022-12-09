Роспотребнадзор проверит подозрительную кока-колу в магазинах

Жители Москвы и Московской области сообщили о появлении на прилавках магазинов подозрительной кока-колы, и специалисты Роспотребнадзора решили проверить информацию.

Как рассказали в ведомстве, из столичного региона поступают жалобы граждан о том, что во многих торговых точках появились газированные напитки под американским брендом, хотя сам производитель уже несколько месяцев назад ушёл с рынка РФ, пишет издание Вести Подмосковья.

Из данных на упаковке следует: продукция не завезена в Россию по программе параллельного импорта. Этикетка сообщает, что напиток местного производства, хотя все российские заводы этой торговой марки были закрыты.

Ранее невролог предупредил, что употребление сильногазированных напитков может стать причиной мигрени и сосудистой головной боли.

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