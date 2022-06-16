Coca-Cola окончательно покинула Россию

Компания Coca-Cola остановила производство и продажу напитков под своими брендами на территории РФ. Когда запасы напитков кончатся, компания не будет производить или продавать в России новые партии товара.

В начале прошлого месяца гендиректор Coca-Cola Джеймс Квинси допускал полный уход компании с российского рынка. При этом он отмечал, что не считает уход компании тем фактором, который может каким-то образом повлиять на позицию Москвы по Украине.

Coca-Cola производит товары под следующими брендами Coca-Cola, Bonaqua, "Добрый", Fanta, Pulpy, Powerade, Fuzetea, Adez, Rich, Schweppes, Innocent, Sprite и "Моя семья".