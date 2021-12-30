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Росстат: в ноябре от коронавируса умерли более 71 тысячи человек

Россия

В Росстате посчитали, что в ноябре этого года коронавирус стал основной причиной смерти более 71 тысячи человек, сообщает РИА Новости.

Росстат: в ноябре от коронавируса умерли более 71 тысячи человек

Уточняется, что ещё в почти 9 тысячах случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти. То есть, для подтверждения требуются дополнительные медицинские исследования.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что в ноябре новая коронавирусная инфекция вызвала смертельные осложнения других болезней у 1477 человек, а ещё в 5924 случаях COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием.

Ранее зампред правительства России Татьяна Голикова рассказала, что ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией зафиксировано в семи российских регионах. В сообщении уточняется, что речь идёт о Башкирии, КЧР и Туве, Владимирской и Свердловской областях, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах.

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