Вице-мэр: На юго-востоке Москвы появятся новые высокотехнологичные производства

Более 265 тысяч квадратных метров займут новые высокотехнологичные производства после реорганизации участков бывшей промзоны "Волгоградский проспект". В проект будет вложено почти 200 млрд рублей, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сейчас на участке в 45 га в Нижегородском районе Москвы находятся офисы, склады и автосервисы. По производственному назначению бывшая промзона в данный момент не используется.

В рамках проекта "Индустриальные кварталы" здесь проведут реорганизацию, которая будет приносить городу около 24 млрд рублей ежегодно.

"Этот проект даст городу более 9 тысяч новых рабочих мест", — добавил Владимир Ефимов.

В общей сложности здесь будет построено более 690 тысяч квадратных метров недвижимости. Помимо высокотехнологичных предприятий на этой терртории возведут новые общественно-деловые пространства: бизнес-центры, магазины, кафе, банки и спортивные клубы.