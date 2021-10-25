Более 265 тысяч квадратных метров займут новые высокотехнологичные производства после реорганизации участков бывшей промзоны "Волгоградский проспект". В проект будет вложено почти 200 млрд рублей, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Сейчас на участке в 45 га в Нижегородском районе Москвы находятся офисы, склады и автосервисы. По производственному назначению бывшая промзона в данный момент не используется.
В рамках проекта "Индустриальные кварталы" здесь проведут реорганизацию, которая будет приносить городу около 24 млрд рублей ежегодно.
"Этот проект даст городу более 9 тысяч новых рабочих мест", — добавил Владимир Ефимов.
В общей сложности здесь будет построено более 690 тысяч квадратных метров недвижимости. Помимо высокотехнологичных предприятий на этой терртории возведут новые общественно-деловые пространства: бизнес-центры, магазины, кафе, банки и спортивные клубы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Вакцины в настоящее время являются основной стратегией борьбы с COVID-19 во всём мире. Как оказалось, от заражения "ковидом" они точно не защищают.