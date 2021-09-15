Роскачество протестирует iPhone 13 на безопасность

Роскачество инициировало проверку нового флагмана от американской компании Apple. В ведомстве намерены проверить безопасность нового смартфона, заявленную ёмкость аккумулятора и другие качества.

"Данные о емкости аккумулятора подлежат проверке, наряду с качеством дисплея, безопасностью и производительностью новинки. Также будет проверена комплектация, так как может оказаться, что зарядное устройство и наушники нужно будет приобретать отдельно", — говорится в сообщении.

Накануне компании Apple провела презентацию новой модели iPhone 13, на которой заявила, что смартфон способен делать более качественные фотоснимки в условиях слабой освещенности, а для видеосъемки был добавлен кинематографический эффект. Данные факты Роскачество также намерено проверить, следует из сообщения.

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