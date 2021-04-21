В Москве выбрали лучшие школьные музеи

В столице завершился конкурс школьных музеев военно-исторической направленности "Помним героев войны и Победы". В нем приняли участие около 400 музеев, 75 из которых вошли в список лучших.
Торжественная церемония награждения прошла в Музее Победы при участии руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александра Молоткова, председатель Мосгордумы Алексея Шапошникова, председателя Московского городского совета ветеранов Георгия Пашкова, ветеранов и педагогов.
"Школьный музей — это особое культурное пространство, где события прошлого получают новую жизнь. История в музее перестает для ребят быть просто рассказом со страниц учебника, становится наглядной и понятной. Музейная педагогика очень важна в воспитании: она помогает детям понять и ощутить, что за именами и датами стоят жизни людей, реальные события, очень часто трагические", — отметил заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.
При оценке музейных комплексов жюри оценивало их вовлеченность в образовательный процесс, взаимодействие с ветеранами войн и труда, патронат и др.
Конкурс проводился в 2019/2020 учебном году и был приурочен к 75-летию Победы.
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