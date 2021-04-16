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В подмосковной Апрелевке построят детский сад на 130 мест

Россия » Центр

В подмосковной Апрелевке началось строительство нового детского сада, который сможет принять 130 воспитанников, сообщает интернет-сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на региональное Министерство жилищной политики.

Дошкольное учреждение площадью порядка 2,4 тысячи квадратных метров будет располагаться в жилом квартале Vesna. Ранее там возвели школу, рассчитанную на 880 детей, и ещё один детский сад на 120 мест с бассейном.

Помимо основных строительных работ, девелопер также будет благоустраивать прилегающую территорию. Планируется организовать игровые площадки для детей, места, где воспитанники смогут заниматься физкультурой.

Кроме того, на территории детского сада будут посажены деревья и кустарники.

Работы завершатся в четвёртом квартале 2022 года. 

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Строительство детского сада в мкр. Кузнечики г. Подольска
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
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