В Крыму прогнозируют сильные морозы и снегопады

Жителей Крыма предупреждают о сильных снегопадах и морозах в воскресенье и последующие двое суток. Температура воздуха опустится до минус 10 градусов по Цельсию.

"Ночью и утром 18, 19 и 20 января на ЮБК (южном берегу Крыма, субтропическая зона) ожидается сильный мороз: -8…-10 градусов", — сообщили в крымском Гидрометцентре.

Метеорологи сообщают, что в центральном и южном районах Крыма ожидаются сложные погодные условия: метель, гололёд и сильный северный ветер.