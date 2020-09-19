Собянин рассказал, когда будет запущена МЦД-3

Третья линия Московских центральных диаметров будет запущена в 2022 году, несмотря на то, что основные работы по строительству линии уже выполнены. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Тем менее необходимо много других работ произвести для того, чтобы запустить МЦД-3. Надеюсь, в 2022 году мы запустим МЦД-3", — пояснил градоначальник.

По словам Собянина, маршрут МЦД-3 проследует из Зеленограда в Раменское.