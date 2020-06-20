Столичный регион ожидает "желтый уровень" погодной опасности

Из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра следует что в Москве и области до вечера субботы будет сильный ветер.

В городе объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Синоптики советуют не ходить под шаткими конструкциями и не парковать автомобили вблизи деревьев.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

Ветреная погода в столице сохранится до 22:00 20 июня.