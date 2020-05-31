Многие россияне готовятся провести свои летние отпуска в Крыму. Так, уже на сегодняшний день российские путешественники забронировали порядка 70 % мест в крымских пансионатах и мини-отелях, передает "ТАСС".
"Основной поток туристов в Крыму традиционно ожидается в июле-августе, я имею в виду туристов из-за пределов полуострова. Сейчас бронирование на уровне 70% на эти месяцы", — поделилась председатель региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталия Стамбульникова.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.