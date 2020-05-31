Россияне забронировали 70 % мест в крымских пансионатах

Многие россияне готовятся провести свои летние отпуска в Крыму. Так, уже на сегодняшний день российские путешественники забронировали порядка 70 % мест в крымских пансионатах и мини-отелях, передает "ТАСС".