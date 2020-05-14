Пресс-служба ГУМЧС сообщила о падении легкового автомобиля в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге.
Известно, что автомобиль разбил ограждение набережной и упал в реку. Очевидцы помогли выбраться водителю из тонущего автомобиля.
"В 10.05 у дома 199 по набережной Фонтанки легковой автомобиль пробил ограждение набережной и упал в воду. В машине был только водитель. Мужчину достали из воды прохожие", — говорится в сообщении.
На место происшествия выехала специальная техника МЧС. Автомобиль затонул в двухстах метрах от берега.
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