В Петербурге легковой автомобиль затонул в реке Фонтанка

Пресс-служба ГУМЧС сообщила о падении легкового автомобиля в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге.

Известно, что автомобиль разбил ограждение набережной и упал в реку. Очевидцы помогли выбраться водителю из тонущего автомобиля.

"В 10.05 у дома 199 по набережной Фонтанки легковой автомобиль пробил ограждение набережной и упал в воду. В машине был только водитель. Мужчину достали из воды прохожие", — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала специальная техника МЧС. Автомобиль затонул в двухстах метрах от берега.