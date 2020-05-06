Съемные квартиры резко подешевели из-за пандемии

На фоне пандемии коронавирусной инфекции и ее экономических последствий рынок аренды жилья в России существенно просел: арендодатели теряют старых клиентов, неспособных дальше оплачивать жилье, а найти новых квартиросъемщиков практически невозможно. Об этом свидетельствуют данные портала "Мир квартир", передает телеканал "360".

В связи с этим владельцы квартир идут на всевозможные уступки и снижают арендную плату, чтобы вовсе не лишаться источника дохода. Так, сейчас аренда однокомнатной квартиры в крупном российском городе в среднем обойдется съемщику в 13,1 тысячи рублей в месяц, двухкомнатная будет стоить 17,4 тысячи, трехкомнатная — 23 тысячи.