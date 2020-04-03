Уже на следующей неделе в азиатской части России установится приятная для жителей регионов температурная аномалия.
Столбики термометров там поднимутся на отметки в 16-18 градусов выше климатической нормы.
Впрочем, в европейской части страны тоже будет теплее, чем должно быть. Правда, ненамного.
Об этом сегодня рассказал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ.
"Невероятное, фантастическое тепло идет в азиатскую часть страны. Особенно в Среднюю Сибирь и Красноярский край", — говорит синоптик.
По словам Вильфанда, объясняется грядущее тепло приходом в регионы очень теплых воздушных масс из Монголии, Китая и юга Азиатский республик.
На следующей неделе здесь тоже будет тепло. Умеренно тепло. В атмосфере станет хозяйничать антициклон, поэтому осадков, вероятнее всего, не будет.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.