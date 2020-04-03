Гидрометцентр рассказал о "фантастической" погоде на востоке России

Уже на следующей неделе в азиатской части России установится приятная для жителей регионов температурная аномалия.

Столбики термометров там поднимутся на отметки в 16-18 градусов выше климатической нормы.

Впрочем, в европейской части страны тоже будет теплее, чем должно быть. Правда, ненамного.

Об этом сегодня рассказал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ.

"Невероятное, фантастическое тепло идет в азиатскую часть страны. Особенно в Среднюю Сибирь и Красноярский край", — говорит синоптик.

Насколько будет тепло

В это время года на севере Красноярского края еще должен лежать снег. Но в этом году его там уже не будет: тепло от 0 до +4 градусов растопит все остатки.

В Новосибирске и Омске ожидается +15.

В Томске — +7…+10.

В Алтайском крае — +10…+15.

в Горном Алтае — +15…+18.

В Кемерово — +10…+18.

В Красноярске — +10 градусов тепла.

В Эвенкии — +4.

Откуда такая "доброта" погоды

По словам Вильфанда, объясняется грядущее тепло приходом в регионы очень теплых воздушных масс из Монголии, Китая и юга Азиатский республик.

В центральной России

На следующей неделе здесь тоже будет тепло. Умеренно тепло. В атмосфере станет хозяйничать антициклон, поэтому осадков, вероятнее всего, не будет.