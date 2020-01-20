На Алтае перекрытыми остаются шесть трасс из-за непогоды

Сайт регионального правительства Алтайского края сообщает, что, по состоянию на утро понедельника, шесть участков трасс остаются перекрытыми из-за метели.

"В Алтайском крае остаются перекрытыми шесть трасс. Отсутствует проезд по автомобильным дорогам К-09 "Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан" с 65 по 169 километр, К-03 "Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области", К-18 "Алейск - Чарышское" с 61 по 172 километр, К-86 "Алексеевка - Березовка - Солонешное" от села Соловьиха Петропавловского района до села Солонешного, К-44 "Быстрый Исток - Усть-Ануй - Ануйское", К-34 "Бийск - Усятское - Соусканиха - Верх-Кажа", - сказано в сообщении.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и обильных осадков.