Депутат Слободской городской думы Николай Дубравин бросил под ноги полицейским муляж гранаты, чтобы "проверить их смелость".
"Удалось ли 21-летнему Николаю Николаевичу обследовать полицейское исподнее, достоверно установить не удалось", - пишет местный новостной портал Newsler.ru.
В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника полиции", максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы.
Дубравин получил известность из-за своих "социальных экспериментов". Он регулярно публикует ролики, на которых попрошайничает у кировских автомобилистов, стоит на коленях с протянутой рукой на одной из автобусных остановок или хватает за волосы случайных прохожих, пытаясь затащить их в свою машину.
На критику в свой адрес депутат отвечает, что в свободное время он имеет право делать все, что пожелает. "У нас нет рабочего графика", - сказал Дубравин в интервью порталу "Свойкировский".
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