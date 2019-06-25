Депутат из Кировской области бросил под ноги полицейским муляж гранаты

Депутат Слободской городской думы Николай Дубравин бросил под ноги полицейским муляж гранаты, чтобы "проверить их смелость".



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"Удалось ли 21-летнему Николаю Николаевичу обследовать полицейское исподнее, достоверно установить не удалось", - пишет местный новостной портал Newsler.ru.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника полиции", максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы.

Дубравин получил известность из-за своих "социальных экспериментов". Он регулярно публикует ролики, на которых попрошайничает у кировских автомобилистов, стоит на коленях с протянутой рукой на одной из автобусных остановок или хватает за волосы случайных прохожих, пытаясь затащить их в свою машину.

На критику в свой адрес депутат отвечает, что в свободное время он имеет право делать все, что пожелает. "У нас нет рабочего графика", - сказал Дубравин в интервью порталу "Свойкировский".