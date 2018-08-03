Власти встревожили поселения иностранцев в Центральной России

Около миллиона иностранцев незаконно находятся на территории Центрального федерального округа РФ. Такие данные прозвучали от секретаря Совета безопасности страны Николая Патрушева.

Фото: мвд.рф

Он пояснил, что более 90 дней, не имея на это разрешающих документов, на территории России пребывает 930 000 человек, это четверть от всех иностранцев на территории ЦФО.

Также Патрушев отметил тенденцию создания этнических поселений и назвал ее тревожной. Такие процессы происходят в Тульской, Орловской, Тверской областях. Причина этого, считает спикер, в попустительстве и злоупотреблении, а также коррупции чиновников.

"Нелегалы" влияют на ситуацию ранка труда, общественную безопасность, а также разрушают межнациональный мир и согласие. Кроме того, именно среди приезжих из иных стран высок уровень преступности. За 1,5 года в ЦФО они стали виновниками 27 000 противоправных действий. Особенно тревожит ситуация, отметил Патрушев, в Москве и МО, Смоленской, Воронежской, Калужской, Рязанской, Ивановской и Орловской областях.

В этих регионах сформировался даже рынок услуг для иностранцев, что незаконно живут в РФ: продаются сертификаты по знанию русского языка, истории и основ законодательства РФ, появляются "резиновые" квартиры.

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