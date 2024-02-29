Ольга Кормухина стала почетным членом Союза десантников России

Союз десантников России принял в свои ряды рок-звезду Ольгу Кормухину

0:50 Your browser does not support the audio element. Культура

Союз десантников России принял в свои ряды заслуженную артистку РФ Ольгу Кормухину, а также наградил певицу медалью "За участие в специальной военной операции". Эти почетные награды исполнительница получила не просто так — она много раз выступала перед участниками СВО с концертами и занимается доставкой гуманитарной помощи с 2014 года.

Фото: Wikimedia Commons by Kalendar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Комментируя свое почетное членство в Союзе десантников, бывшая солистка "Красной пантеры" и "Геллы" заявила, что теперь может прыгать во все бассейны и "перевоспитывать жесткими методами разных пупсов и королей помоек".

Ранее Кормухина жестко высказалась о ситуации с "голой вечеринкой" и поездках её участников в зону СВО: "Донбасс — не помойка и не прачечная, куда нужно отводить на отмывку подмоченной репутации, туда надо отправлять только лучшее и лучших".