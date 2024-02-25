Володин взял шефство над объектами культурного наследия в Смоленской области

Председатель Госдумы Вячеслав Володин взял шефство над объектами культурного наследия в селе Высокое Новодугинского района Смоленской области, где сохранился историко-архитектурный ансамбль из 17 зданий, созданный архитектором Николаем Бенуа в XIX веке, сообщается на сайте Госдумы.
Комплекс в Высоком занимает важное место в творчестве знаменитого зодчего. В настоящее время идет реставрация 6 объектов из 17.
В ходе поездки Володин также обсудил начало работ еще на двух объектах культурного наследия, возраст которых превышает 160 лет. По мнению политика, надо постараться полностью восстановить все объекты, тогда история будет не только жить, но и постоянно наполняться новыми смыслами.
Ранее аналогичный проект стартовал в Саратовской области и включает в себя восстановление 23 исторических зданий.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.