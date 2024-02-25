Володин взял шефство над объектами культурного наследия в Смоленской области

Володин в Высоком: восстановить Бенуа под Смоленском

0:55 Your browser does not support the audio element. Культура

Председатель Госдумы Вячеслав Володин взял шефство над объектами культурного наследия в селе Высокое Новодугинского района Смоленской области, где сохранился историко-архитектурный ансамбль из 17 зданий, созданный архитектором Николаем Бенуа в XIX веке, сообщается на сайте Госдумы.

Фото: ru.monuments by Blindpew100 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Комплекс в Высоком занимает важное место в творчестве знаменитого зодчего. В настоящее время идет реставрация 6 объектов из 17.

В ходе поездки Володин также обсудил начало работ еще на двух объектах культурного наследия, возраст которых превышает 160 лет. По мнению политика, надо постараться полностью восстановить все объекты, тогда история будет не только жить, но и постоянно наполняться новыми смыслами.

Ранее аналогичный проект стартовал в Саратовской области и включает в себя восстановление 23 исторических зданий.