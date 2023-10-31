В Театре на Трубной 2 и 3 ноября "Час тишины"

2 и 3 ноября в Театре на Трубной пройдут показы спектакля "Час тишины", семейной комедии с потопом, скандалом и джазом от автора театральных хитов Флориана Зеллера.
"Час тишины" — семейная комедия с потопом, скандалом и джазом от автора театральных хитов "Папа", "Мама", "Сын" Флориана Зеллера.
В центре событий спектакля — ценитель классического джаза — Мишель, которому выпал шанс послушать редкую пластинку. Но "час тишины" не никак наступает… И наступит ли он вообще?
В качестве сценографа спектакля выступает известный художник Вася Ложкин.
Режиссеры: Дмитрий Астрахан, Илья Макаров.
Фотограф — Пётр Захаров.
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