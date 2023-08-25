В Петербурге пройдет театральный сезон в честь 225-летия со дня рождения Пушкина

1:59 Your browser does not support the audio element. Культура

Следующий театральный сезон в Санкт-Петербурге будет отмечен юбилеем Пушкина и премьерами по его произведениям. Зрители смогут насладиться новыми спектаклями, такими как "Маленькие трагедии", "Сказки Пушкина" и "Евгений Онегин". Эту информацию предоставили в пресс-службе Смольного.

Сезон 2023-2024 годов будет отмечен несколькими премьерами по произведениям российской и зарубежной классики. Также будет отмечено 225-летие со дня рождения Александра Пушкина. В федеральный план входят мероприятия, такие как проект "Пушкинская летопись" в Государственной академической капелле, спектакль "Маленькие трагедии" в театре имени Ленсовета, музыкальный спектакль "Сказки Пушкина" в музыкальном театре имени Федора Шаляпина и балетный спектакль "Евгений Онегин" Бориса Эйфмана.

"Балтийский дом" также будет отмечать юбилей Пушкина, представив спектакль "Пиковая дама" 2 сентября. От 6 до 18 октября пройдет XXXIII Международный театральный фестиваль "Балтийский дом", посвященный "Взгляду на Восток". Особое внимание будет уделено театральному искусству Индии, Ирана и Китая.

В Михайловском театре новый сезон 2023-2024 годов начнется с премьеры оперы "Кармен" в постановке Начо Дуато. Следом состоится балетная премьера — спектакль "Светлый ручей" под музыку Дмитрия Шостаковича. Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева откроет сезон с премьерными спектаклями — "Сон в летнюю ночь" и "Лес". Театр имени В. Ф. Комиссаржевской также подготовил премьеру спектакля "Облако, озеро, башня" по рассказам Владимира Набокова.

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