Звезда сериала "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" Василий Ливанов вспомнил о своём коллеге Андрее Миронове и описал его как "маменькиного сынка". Об этом он рассказал в интервью для StarHit.
Актёр сообщил, что Миронов скрывал свою уязвимость за шутками. Его можно было легко задеть словом.
"Ширвиндт и другие товарищи были безжалостными шутниками, и Андрюша серьёзно страдал от этого. Они часто устраивали розыгрыши, а Миронов был их жертвой", — признался Ливанов.
Актёр добавил, что сам иногда разыгрывал Миронова, но делал это в одиночку. Один из этих случаев произошёл во время съёмок фильма "Год как жизнь" режиссёров Азербайжана Мамбетова и Григория Рошаля. Миронов играл роль Энгельса, а Ливанов — поэта Веерта.
"Я попросил свою первую жену позвонить Миронову по телефону в воскресенье, 1 апреля, представиться новой ассистенткой Рошаля и сказать ему, чтобы он явился через два часа на срочную досъёмку", — вспоминал Ливанов.
Через полчаса актёр снова позвонил коллеге, чтобы остановить его, но звезда фильма "Бриллиантовая рука" уже отправилась на "Мосфильм". Ливанов вспоминает, как Миронов сильно разозлился, когда приехал и обнаружил закрытую дверь. Он стучал и кричал так громко, что охрана даже собиралась вызвать полицию.
Тем не менее, по словам Ливанова, Миронов не обиделся на него из-за первоапрельской шутки. Сам звезда фильма "Бриллиантовая рука" любил подшучивать над коллегой: однажды он заменил шоколадку на мастичную пломбу.
"Я еле отделался. Андрюша просто рассмеялся", — сказал Ливанов.
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